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الامارات | أنور قرقاش: زيارة طحنون بن زايد إلى أمريكا تعكس مصداقية الإمارات ونجاحها الاستراتيجي

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  • الامارات | أنور قرقاش: زيارة طحنون بن زايد إلى أمريكا تعكس مصداقية الإمارات ونجاحها الاستراتيجي 1/2
  • الامارات | أنور قرقاش: زيارة طحنون بن زايد إلى أمريكا تعكس مصداقية الإمارات ونجاحها الاستراتيجي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 مارس 2025

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الزيارة الناجحة للشيخ طحنون بن زايد إلى أمريكا تعكس مصداقية ونجاح الإمارات الاستراتيجي.

وقال قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "الزيارة الناجحة للشيخ طحنون بن زايد الي الولايات المتحدة، والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها، تعكس في تقديري مصداقية الإمارات ونجاحها الاستراتيجي، إضافة إلى رؤية قيادتها لمفهوم النمو والازدهار في المرحلة القادمة".

وختم بالقول: "حجم الاستثمارات في المحصلة مرتبط بالمصداقية والرؤية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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