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توقعات بسقوط أمطار غداً

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توقعات بسقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً نهاراً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الغرب والجزر، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر ومثيرة للغبار والأتربة نهاراً على اليابسة.

 

وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الإضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والجزر الأول عند الساعة 15:58. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب تدريجياً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:15 والمد الثاني عند الساعة 05:38 والجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:04.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 32 22 65 25
دبي 33 22 65 25
الشارقة 34 22 65 25
عجمان 33 23 70 30
أم القيوين 34 20 70 30
رأس الخيمة 34 20 70 30
الفجيرة 35 24 65 25
العـين 34 23 75 20
ليوا 35 18 70 15
الرويس 35 20 65 20
السلع 34 21 55 15
دلـمـا 32 20 60 20
طنب الكبرى / الصغرى 31 21 70 40
أبوموسى 31 21 70 40

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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