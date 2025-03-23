حاكم الفجيرة يستقبل مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه في الرميلة، معالي سعيد محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية، الذين أطلعوا سموه على المشاريع والأنشطة التي تنفذها الجمعية.

وأثنى سموه على جهود جمعية الفجيرة الخيرية في مجال العمل الخيري والإنساني، وما تقدمه من مشاريع خيرية وإنسانية خدمة للمجتمع، إلى جانب متابعة أعمال الجمعية وتطوير آليات عملها لخدمة الفئات المحتاجة.

وتقدم معالي سعيد الرقباني، باسمه وباسم مجلس إدارة الجمعية، بالشكر والعرفان للدعم الكبير من قبل صاحب السمو حاكم الفجيرة لإنجاح نشاط الجمعية ومشاريعها الخيرية والإنسانية، مؤكدا أن لدعم سموه الفضل الأكبر في مواصلة الجمعية لعملها وتميزها في العمل الخيري.

يذكر أن عدد المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية في آخر ثلاث سنوات من عام 2022 إلى 2024 بلغ 1,171,738 مليون مستفيد، بتكلفة إجمالية بلغت 199,882,551 مليون درهم، شملت الأسر المتعففة ومساعدة الطلبة وحفظ النعمة والأسر المنتجة وأصحاب الهمم ورعاية المرضى والأيتام، وغيرها من مشاريع الخير.

وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، قامت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية بإرسال 2370 طناً من المساعدات الإغاثية، إلى كل من سوريا ولبنان وتركيا وغزة، وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات، لتقديم المساعدات الإغاثية الضرورية للمتضررين. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.