الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساءل ذوو طلبة مقيمون عن البرامج المتوافرة للراغبين في استكمال تعليمهم أو تعلم القراءة والكتابة.

أفادت وزارة التربية والتعليم بوجود مسارين للتعليم المستمر المتكامل، يشمل المسار الأول الدراسة المنزلية، ويدرس فيه الطالب ذاتياً مناهج وزارة التربية والتعليم، بدءاً من الصف السابع وإلى الصف الـ12 دون التقيد بالحضور، وعليه أن يتقدم للامتحانات الإلكترونية وفق نظام الوزارة. والمسار الثاني خاص بـ«محو الأمية»، وهو برنامج موجّه لمحو الأمية لمن لا يمتلك من الذكور والإناث أساسيات اللغة والحساب، ولا يجيد القراءة، ويغطي الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس على مرحلتين، هما المرحلة التأسيسية، والمرحلة التكميلية.