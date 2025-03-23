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الامارات | جامعة الإمارات تناقش مستقبل الزراعة المستدامة

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إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس الخبراء الزراعي بجامعة الإمارات العربية المتحدة جلسة حوارية بعنوان «الزراعة المستدامة بين أصالة الخبرات المتوارثة والابتكار الحديث»، وذلك تزامناً مع ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتناولت دور المجلس في نقل الخبرات الزراعية المتوارثة من كبار المزارعين إلى الأجيال الجديدة، بما يسهم في تطوير قطاع الزراعة المستدامة والثروة الحيوانية، والحفاظ على التراث الزراعي الوطني، لاسيما زراعة النخيل.

وأكد عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، الدكتور محمد اليافعي، أن اللقاء جسّد أهداف مجلس الخبراء الزراعي في الربط بين الخبرات التقليدية والمعرفة الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي، وضمان استدامة الزراعة والتكيف مع التغيرات البيئية. وقدم الخبراء المشاركون في الجلسة نصائح إرشادية للطلبة لتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية، والاستفادة من الدعم المقدم للمبدعين والمبتكرين في القطاع الزراعي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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