الامارات | باحثون يطوّرون نسيجاً مقاوماً لانخفاض الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر باحثون في مختبر المواد الذكية ومركز المواد الهندسية الذكية في جامعة نيويورك أبوظبي، نسيجاً بلورياً مقاوماً لانخفاض درجات الحرارة، يمكن استخدامه في الإلكترونيات المرنة، مثل أجهزة الاستشعار والمصفوفات الضوئية، إضافة إلى استخدامه في الظروف القاسية ذات درجات الحرارة المنخفضة.

واستخدم الباحثون أساليب النسيج التقليدية لصناعة مادة ذات خصائص متطورة من حيث القوة والمرونة ومقاومة البرودة، وذات تطبيقات جديدة محتملة، من خلال نسج البلورات العضوية بسهولة لتشكيل رقع مرنة وقوية بملمس يماثل ملمس بعض الأقمشة، خصوصاً أنها خفيفة الوزن، ومقاومة للضغوط الميكانيكية، نظراً للمرونة التي تتمتع بها البلورات العضوية بطبيعتها، إضافة إلى أن النسيج الجديد أكثر مقاومة لضغوط الانحناء أو التأثيرات الأخرى، كما اكتشف الباحثون مرونة البلورات العضوية، ما يفتح المجال لتسخيرها في عدد من التطبيقات الجديدة، حيث يحافظ النسيج على شكله المنحني أو الملتوي أو المتعرج، ما يسمح لها بتحمل ضغط كبير دون تعرضها للكسر.

وأوضح الباحثون أيضاً أن الثبات الحراري لـ«النسيج البلوري» الجديد يعد إحدى الخصائص المهمة للبلورات المرنة.