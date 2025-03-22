الامارات | حمدان بن محمد: بواسل قواتنا المسلحة أنتم مصدر فخر وعز الوطن

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: بواسل قواتنا المسلحة أنتم مصدر فخر وعز الوطن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 مارس 2025
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على حساب سموه في منصة "إكس": "اطلعت على التكتيكات العسكرية وأساليب التأقلم مع التضاريس الجبلية والوعرة التي تعتمدها كتيبة المشاة الجبلية 11 في تنفيذ مهامها، وفخور بمشاركة أفراد الكتيبة جانباً من التمارين الميدانية".
وأضاف سموه: "بواسل قواتنا المسلحة... أنتم درع الوطن الحصين، وبإرادتكم القوية وجاهزيتكم العالية، نثق بقدرتكم على تلبية نداء الشرف والواجب في مختلف البيئات العملياتية، وأنتم مصدر فخر وعز الوطن".
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