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الامارات | حمدان بن محمد: بواسل قواتنا المسلحة أنتم مصدر فخر وعز الوطن

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  • الامارات | حمدان بن محمد: بواسل قواتنا المسلحة أنتم مصدر فخر وعز الوطن 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد: بواسل قواتنا المسلحة أنتم مصدر فخر وعز الوطن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 مارس 2025

 

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على حساب سموه في منصة "إكس": "اطلعت على التكتيكات العسكرية وأساليب التأقلم مع التضاريس الجبلية والوعرة التي تعتمدها كتيبة المشاة الجبلية 11 في تنفيذ مهامها، وفخور بمشاركة أفراد الكتيبة جانباً من التمارين الميدانية".

وأضاف سموه: "بواسل قواتنا المسلحة... أنتم درع الوطن الحصين، وبإرادتكم القوية وجاهزيتكم العالية، نثق بقدرتكم على تلبية نداء الشرف والواجب في مختلف البيئات العملياتية، وأنتم مصدر فخر وعز الوطن".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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