الامارات | حمدان بن محمد: بواسل قواتنا المسلحة أنتم مصدر فخر وعز الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 مارس 2025

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على حساب سموه في منصة "إكس": "اطلعت على التكتيكات العسكرية وأساليب التأقلم مع التضاريس الجبلية والوعرة التي تعتمدها كتيبة المشاة الجبلية 11 في تنفيذ مهامها، وفخور بمشاركة أفراد الكتيبة جانباً من التمارين الميدانية".

وأضاف سموه: "بواسل قواتنا المسلحة... أنتم درع الوطن الحصين، وبإرادتكم القوية وجاهزيتكم العالية، نثق بقدرتكم على تلبية نداء الشرف والواجب في مختلف البيئات العملياتية، وأنتم مصدر فخر وعز الوطن".