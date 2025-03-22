الامارات | سقوط سلسلة من المروجين والمتعاطين بضربة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت معلومات موثوقة المصدر، حصلت عليها شرطة دبي، إلى إسقاط سلسلة تتكون من خمسة مروجين وحائزي مخدرات، وشخصين آخرين بتهمة التعاطي، بضربة واحدة، بعد أن أعدت لهم كميناً، واستدرجتهم بعنصر سري، وأحالتهم إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالت خمسة منهم إلى محكمة الجنايات، وآخرين إلى محكمة الجنح، وصدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة منهم، والحبس ستة أشهر لاثنين، والغرامة بحق رجل وامرأة.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تفيد بأن المتهم الأول، أوروبي الجنسية، (هارب) لديه سوابق في الاتجار بالمواد المخدرات والمؤثرات العقلية، فتم التواصل معه من خلال مصدر للشرطة، واتفق على شراء كمية من الكوكايين مقابل 10 آلاف درهم، وحددا مكان التسليم والاستلام.

وفي الموعد المحدد، أبلغ المتهم من المصدر أن يكون حذراً، وأثناء الحضور إلى المكان، قال له إن معاونه هو الذي سيسلمه المخدرات، وأرسل إليه عبر تطبيق «واتس أب» مواصفات سيارة المعاون (المتهم الثاني)، آسيوي الجنسية، الذي حضر في الموعد، وطلب من مصدر الشرطة الصعود إلى المركبة لإتمام الصفقة، لكن الأخير رفض ذلك، فسارع المتهم بالهروب، ولم تتم مداهمته في حينها خوفاً على سلامة مرتادي الطريق وأفراد الكمين، لكن قُبض عليه خلال دقائق لاحقة حين ترجل من المركبة.

وبتفتيش سيارته، عُثر فيها على علبة بداخلها 24 لفافة تزن أكثر من 25 غراماً من الكوكايين، كما ضُبطت كميات من مخدرات أخرى، وهواتف تحوي محادثات وصوراً ومواقع جغرافية تدل على اعتياده بيع المخدرات.

وبمواجهته من قبل رجال الشرطة، اعترف بأنه حضر في زمان ومكان الضبط لبيع المخدر إلى مصدر الشرطة مقابل 10 آلاف درهم، بتوجيه من المتهم الأول (الهارب) مقابل الحصول على 1000 درهم عن كل عملية بيع ينفذها، وأنه يعمل لدى المتهم الأول منذ أربعة أيام.

وأثناء وجود المتهم الثاني في قبضة الشرطة، وردت إليه رسالة من المتهم الأول، يبلغه بالتوجه إلى إحدى المناطق السكنية في دبي، لتسليم شخص مجهول كمية من الكوكايين واستلام قيمتها منه، فرافقه رجال المكافحة بطريقة احترافية إلى المكان، وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم الثالث، عربي الجنسية، وتبين أنه هو الذي زود المتهم الثاني بالمخدر الذي حاول بيعه لمصدر الشرطة.

وأثناء محاولة القبض عليه، حضر شقيقه برفقة امرأة، للاستفسار عما يحدث له، وكانا في حالة غير طبيعية، ويشتبه في كونهما تحت تأثير التعاطي، فقُبض عليهما، وأحيلا إلى المختبر الجنائي، وتبين أنهما متعاطيان بالفعل، واعترفا بأنهما حصلا على المخدرات من المتهم الثالث دون مقابل، فوجهت إلى الأخير تهمة تسهيل التعاطي، إضافة إلى الحيازة.

وبمواجهة المتهم الثالث، أقر بأنه حضر ساعة ضبطه لتسليم المتهم الثاني كمية من الكوكايين لبيعها، وفي هذه الأثناء وردته رسالة من شخص عبر «واتس أب» يطلب منه كمية من المخدرات مقابل 5000 درهم، فرافقه رجال المكافحة بدورهم إلى مكان تنفيذ الصفقة.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه شوهد المتهم الرابع، وكانت تبدو عليه علامات الريبة والارتباك، فتمت مداهمته لمحاولة القبض عليه، لكنه حاول الفرار، وألقى بحقيبة كانت بحوزته على شخص آخر (المتهم الخامس)، الذي قُبض عليه بدوره، وكان في حالة غير طبيعية، ويشتبه في وقوعه تحت تأثير المواد المخدرة.

وبفتح الحقيبة، عُثر بداخلها على مسحوق أبيض له الشكل المميز للكوكايين، واعترف المتهمان الرابع والخامس بأنهما يحوزان المخدرات بقصد التعاطي.

• المتهمان الرابع والخامس اعترفا بأنهما يحوزان المخدرات بقصد التعاطي.