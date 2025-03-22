الامارات | مصرف أبوظبي الإسلامي يدعم «وقف الأب» بـ 3 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، حيث أعلن المصرف عن مساهمته بمبلغ ثلاثة ملايين درهم لدعم جهود الحملة.

وتأتي مساهمة مصرف أبوظبي الإسلامي في سياق تفاعل المؤسسات والشركات والأفراد مع الحملة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتهدف إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

كما تهدف الحملة إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري: «إن حملة (وقف الأب) هي رسالة خير جديدة من دولة الإمارات إلى شعوب العالم، وتجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العمل الخيري والإنساني، وتوجيهاته بتقديم الدعم للفئات الأقل حظاً، من خلال إطلاق وتنفيذ برامج مستدامة تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لهم»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالصحة باعتبارها حجر الأساس في بناء مجتمع قوي ومستدام. وأضاف: «نفخر بالمشاركة في حملة (وقف الأب) التي تحمل رسالة إنسانية عظيمة، وتعزز مفاهيم الوقف المستدام.. ونحن في مصرف أبوظبي الإسلامي نؤمن بأهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً طويل الأمد، وتسهم في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات».