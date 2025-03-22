الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الأم رمز العطاء والمدرسة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن امتنانه للأمهات وتقديره لتضحياتهن التي لا يكافئها شكر أو امتنان.

وثمّن سموّه بمناسبة «يوم الأم»، عطاء الأم وتفانيها من أجل الأسرة والمجتمع، والرسالة السامية التي تحملها في تربية النشء على القيم والأخلاق الكريمة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «في يوم الأم أدعو الله تعالى أن يحفظ أمي وجميع الأمهات في دولة الإمارات والعالم ويديم عليهن الخير والصحة والسعادة».

وأضاف سموّه: «في هذه المناسبة نحتفي بعطاء الأم وتفانيها من أجل الأسرة والمجتمع، والرسالة السامية التي تحملها في تربية النشء على القيم والأخلاق الكريمة، ونعبر عن امتناننا لأمهاتنا وتقديرنا لتضحياتهن التي لا يكافئها شكر أو امتنان».

وهنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، جميع الأمهات في الإمارات والعالم في يوم الأم.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «الأم هي الوطن الأول.. والحب الأول.. والمدرسة الأولى.. والحب الأبدي الذي لا يموت.. كل إنجازاتنا في حياتنا هي جزء من تضحيات أمهاتنا.. كل عام والأمهات بخير.. كل عام والأمهات أغلى كنز وأعظم نعمة.. كل عام والأمهات أجمل ما في الحياة وأفضل ما في الحياة».

ودوّن سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «في يوم الأم، أهنئ رمز العطاء، أم الإمارات، وأدعو الله أن يحفظها ويديم عليها الصحة والعافية، وأن يحفظ جميع الأمهات في الإمارات والعالم».

رئيس الدولة:

• أدعو الله تعالى أن يحفظ أمي ونعبر عن امتناننا لأمهاتنا وتقديرنا لتضحياتهن التي لا يكافئها شكر أو امتنان.

محمد بن راشد:

• كل إنجازاتنا في حياتنا هي جزء من تضحيات أمهاتنا.. الأم أعظم نعمة وهي الحب الأبدي الذي لا يموت.

منصور بن زايد:

• أهنئ (أم الإمارات) رمز العطاء وأدعو الله أن يحفظها ويديم عليها الصحة ويحفظ جميع الأمهات في الإمارات والعالم.