الامارات | حمدان بن محمد: أمي كل عام وأنتِ جنة الدنيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن الأم هي نبع الحنان، وفيض الكرم والجود والخير، مباركاً سموّه لجميع أمهات الإمارات بـ«يوم الأم».

ونشر سموّه تدوينة على منصة «إكس» أمس، قال فيها: «إلى نبع الحنان، وفيض الكرم والجود أم الخير.. أم الشيوخ إلى أمي سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم كل عام وأنتِ جنة الدنيا في يوم الأم، نحتفي بفيض عطائكِ ونستلهم دروساً من طيبتكِ ومبادراتك الإنسانية.. نبارك لكِ، وكل عام وأمهات الإمارات بكل خير».