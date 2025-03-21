الامارات | ترقية يوسف محمد عبدالله إلى مدرّب ممثلي خدمة المتعاملين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، ترقية الموظف يوسف محمد عبدالله إسماعيل، الذي أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تفانيه، من ممثل خدمة العملاء إلى مدرّب ممثلي خدمة العملاء، ليكون مثالاً يحتذى في التميّز وإنجاز العمل وحسن التعامل مع الجمهور. كما حثّه على مواصلة جهوده.

وقال سيف حميد الفلاسي: «نؤمن في مجموعة إينوك بأن موظفينا هم ركيزة نجاحنا، وأن تكريم المتميزين هو جزء من التزامنا بتعزيز بيئة عمل إيجابية ومحفزة. كلنا اليوم نستلهم من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: (كل فرد أو مؤسسة حكومية أو خاصة أو رجل أعمال أو صاحب علم وتخصص أو شاب يمكن أن يسأل نفسه سؤالاً واحداً: كيف يمكن أن أحدث فرقاً؟). إن تفاني يوسف محمد عبدالله إسماعيل أحدث فرقاً في خدمة الناس، وعكس القيم التي نسعى إلى ترسيخها، ونتطلع إلى استمرار جهوده في تقديم تجربة استثنائية لعملائنا». ويأتي هذا التكريم في إطار التزام مجموعة إينوك بتعزيز ثقافة التميز وتقدير الكوادر التي تسهم في تقديم خدمات استثنائية للمتعاملين، بما يعكس معايير الجودة والابتكار التي تنتهجها المجموعة في جميع عملياتها.