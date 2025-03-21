طحنون بن زايد يهنئ «أم الإمارات» بمناسبة يوم الأم

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم الأم.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم الأم، نحتفي بالأمهات، قلب المجتمع وروحه، والأساس الذي تُبنى عليه الأوطان القوية والمستقرة، فهن مَن يزرع القيم ويحافظ عليها، جيلا بعد جيل».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «نهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» مصدر الفخر والإلهام، ونحيي كل أمهات الإمارات والعالم. كل عام وجميع الأمهات بألف خير».