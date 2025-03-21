طحنون بن زايد يبحث مع أليكس كارب فرص التعاون للارتقاء بحدود الابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع أليكس كارب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير للتكنولوجيا»، فرص التعاون للارتقاء بحدود الابتكار.

وكتب سموه، على منصة «إكس»: «بحثت مع أليكس كارب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير للتكنولوجيا» فرص التعاون للارتقاء بحدود الابتكار وتحقيق تأثير مستدام وواسع النطاق في كافة القطاعات».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً يعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا، مما يمكننا من تحقيق مستويات غير مسبوقة من النمو، مع إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية وجودة الحياة، وفتح آفاق لمجتمع أكثر تقدماً وازدهاراً».