اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الإمارات الأولى عربيا في تقرير السعادة العالمي 2025

0 نشر
واشنطن - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات الأولى عربيا في تقرير السعادة العالمي 2025 1/2
  • الامارات | الإمارات الأولى عربيا في تقرير السعادة العالمي 2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عربيا في تقرير السعادة العالمي 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلت الإمارات في المركزالأول عربيا و 21 عالميا في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الأسكندنافية للترتيب .

وجاءت فنلندا في المركز الأول عالميا، وتلتها كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد وهولندا فيما حلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز 24.

وحلت الكويت في المركز 30 عالميا والثاني عربيا ثم 32 عالميا والثالث عربيا، وعمان في المركز 52 عالميا والرابع عربيا، والبحرين 59 عالميا والخامس عربيا وليبيا 79 عالميا والسادس عربيا ثم الجزائر 84 عالميا والسابع عربيا والعراق 101 عالميا والثامن عربيا والأراضي الفلسطينية 108 عالميا والتاسع عربيا.

ويشمل تقرير هذا العام 147 دولة، تم تصنيفها وفق عدة عوامل، من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.

وتم إطلاق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا