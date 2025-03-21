الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين معالي سيف سعيد غباش رئيساً لمكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيساً لمكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد، بالإضافة إلى مهامه الأخرى.