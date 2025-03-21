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الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين معالي سيف سعيد غباش رئيساً لمكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين معالي سيف سعيد غباش رئيساً لمكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد 1/2
  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين معالي سيف سعيد غباش رئيساً لمكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيساً لمكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد، بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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