أبوظبي للإعلام تتصدر السباق الرمضاني خلال النصف الأول من الشهر الفضيل

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت نتائج دراسة استطلاع السوق الدورية، الصادرة عن شركة "إبسوس العالمية للأبحاث والدراسات"، عن تصدّر قناتي "أبوظبي"و"الإمارات"، التابعتين لشركة أبوظبي للإعلام، السباق الرمضاني على مستوى الدولة خلال النصف الأول من الشهر الفضيل.

ووفقاً للدراسة، حافظت قناة "أبوظبي" على موقعها البارز في صدارة المشهد الإعلامي، محققة المركز الأول من حيث نسب الوصول على مستوى الدولة خلال الفترة المذكورة، فيما جاءت قناة "الإمارات" في المركز الثاني بين القنوات المحلية.

وبالتوازي مع ذلك، شهد تطبيق ADtv، منصة الفيديو حسب الطلب التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، نمواً ملحوظاً بنسبة 69% في عدد الزيارات و60% في عدد المستخدمين خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الأعمال الأكثر متابعة​

وشهدت باقة البرامج والأعمال الدرامية التي تعرضها قناة أبوظبي إقبالاً جماهيرياً واسعاً، إذ تصدّر مسلسل "البوم 2" قائمة الأعمال الأكثر متابعة على القناة، يليه برنامج "قلبي اطمأن"، الذي يواصل في موسمه الثامن تحقيق نسب مشاهدة عالية، فيما جاءت الدراما الاجتماعية "الأميرة" والمسلسل التشويقي "تحت الأرض" في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وحلّ البرنامج الديني "الإمام الطيب" في المركز الخامس، يليه برنامج "قهوة مع هند" الذي عزز مكانته كأحد أبرز البرامج الحوارية متابعة خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك.

بدورها، لاقت الأعمال الرمضانية التي تعرضها قناة "الإمارات" إقبالاً كبيراً من المشاهدين، لا سيما البرنامج التراثي الشهير "الشارة"، الذي حافظ على مكانته المتميزة بتصدره قائمة الأعمال الأكثر متابعة على القناة، وجاء في المركز الثاني البرنامج الكوميدي "وش سعد"، يليه مسلسل الرسوم المتحركة الاجتماعي "بو هلال وعياله"، ثم المسلسل الإماراتي التشويقي "شغاب"، والمسلسل الإماراتي التاريخي "البوم 2"، وسلسلة الفلرات "أكملوا المسيرة".

نمو لافت لـ ADtv

وعلى صعيد المنصات الرقمية، سجل تطبيق ADtv نمواً لافتاً في عدد المستخدمين والمشاهدات خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك، إذ ارتفع عدد مستخدمي التطبيق بنسبة 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى حوالي 1.15 مليون مستخدم، فيما زاد عدد المشاهدات من 14 مليون في عام 2024 إلى حوالي 20 مليون في عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 40%.

وشملت قائمة الأعمال الأكثر متابعة على التطبيق كلاً من مسلسلات "الأميرة"، و"البوم 2"، و"الباء تحته نقطة"، و"شغاب" و"تحت الأرض" و"وش سعد"، والتي حصدت جميعها تفاعلاً كبيراً من الجمهور الرقمي.

التنوع والابتكار

وبهذا الصدد، أكد عيسى المزروعي، الرئيس التنفيذي لمركز المحتوى في شركة أبوظبي للإعلام، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بتقديم محتوى إعلامي مبتكر يلبي تطلعات المجتمع الإماراتي ويسلط الضوء على التراث الغني والقيم الأصيلة للدولة التي تركز على التنمية والتسامح والاستثمار في الإنسان. كما أشار إلى أن هذه النتائج تعزز المكانة الرائدة للشركة ضمن المشهد الإعلامي، وتدعم مستهدفاتها الرامية إلى التوسع بالمحتوى الرقمي وإنتاج برامج حصرية ومتنوعة تجمع بين التثقيف والتوعية والترفيه.

وأضاف المزروعي "يؤكد هذا الإنجاز الكبير قدرة أبوظبي للإعلام على التميّز في السباق الرمضاني عاماً تلو الآخر، وهو ثمرة الجهود الحثيثة الذي بذلتها الشركة في تطوير دورتها البرامجية للشهر الفضيل، والتي حرصت فيها على تقديم محتوى ترفيهي هادف يتسم بالتنوع والابتكار. وسنواصل تعزيز الإنتاج الحصري والبرامج المميزة وتحقيق تواصل فعال مع جمهورنامن خلال مختلف منصاتنا الإعلامية سواءً التلفزيونية أو الإذاعية أو الرقمية، بهدف تقديم محتوى يعكس تطلعات المتابعين ويُسهم في تعزيز دورنا كمؤسسة إعلامية رائدة على مستوى المنطقة".

يُشار إلى أن شركة أبوظبي للإعلام تشارك في الموسم الرمضاني لهذا العام بباقة متميزة من البرامج والمسلسلات التي تعرض على قنوات "أبوظبي" و"الإمارات" و"بينونة"، والتي تتنوع بين البرامج الدينية والحوارية والاجتماعية والترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب 12 عملاً درامياً متميزاً، من بينها 8 أعمال حصرية من إنتاج أبوظبي للإعلام. ويمكن مشاهدة جميع الأعمال من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق ADtv المتوفر على منصات "آندرويد تي في" و"آبل تي في" و"آبل ستور" و"جوجل بلاي"، إلى جانب خدمة البث المباشر.