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حمدان بن محمد: اعتمدنا صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي

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حمدان بن محمد: اعتمدنا صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 277 مليون درهم.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمدنا صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 277 مليون درهم.. نقول لفريق حكومة دبي، لقد ساهم كل فرد منكم في مسيرة نجاحات دبي عبر مواصلة الارتقاء بمعايير العمل والخدمة الحكومية، ونحن نثق بكم وبقدرتكم على تعزيز ريادة دبي العالمية».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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