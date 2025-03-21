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منصور بن زايد: في "يوم الأم" أهنئ رمز العطاء "أم الإمارات"

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منصور بن زايد: في "يوم الأم" أهنئ رمز العطاء "أم الإمارات"

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في يوم الأم، رمز العطاء، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال سموه: أدعو الله أن يحفظها ويديم عليها الصحة والعافية، وأن يحفظ جميع الأمهات في الإمارات والعالم.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:"في يوم الأم، أهنئ رمز العطاء، أم الإمارات، وأدعو الله أن يحفظها ويديم عليها الصحة والعافية، وأن يحفظ جميع الأمهات في الإمارات والعالم".

وأضاف سوه:"في هذه المناسبة، نعبر عن تقديرنا وامتناننا لمن تضحّي وتعطي بلا حدود من أجل تربية أبنائها، وسعادة أسرتها، ونهضة مجتمعها ووطنها. كل عام والأمهات في كل مكان بخير وسعادة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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