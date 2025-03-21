اخبار الخليج / اخبار الإمارات

شخبوط بن نهيان يستقبل سفير تركيا

0 نشر
0 تبليغ

شخبوط بن نهيان يستقبل سفير تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، لطف الله جوكتاش سفير الجمهورية التركية لدى دولة الإمارات، واستعرض معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية وتحديدا في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وجرى خلال اللقاء بحث التطورات في القارة الأفريقية، ومناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
وأعرب معاليه، خلال اللقاء، عن تمنياته للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وتركيا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا