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طحنون بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير التجارة الأميركي

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طحنون بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير التجارة الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني،هوارد لوتنيك وزير التجارة الأميركي.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين الإمارات والولايات المتحدة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي:"اجتمعت اليوم مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، حيث ناقشنا سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية والولايات المتحدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية. نعمل معاً من أجل تطوير شراكتنا الاقتصادية الاستراتيجية لدعم مصالحنا المشتركة وعلاقتنا  الاستراتيجية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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