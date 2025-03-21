الامارات | «الصحة العالمية» و«يونيسف» تعتمدان «مستشفى لطيفة» صديقاً للأم والطفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل «مستشفى لطيفة» على اعتماد منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مستشفى صديقاً للأم والطفل، تقديراً للجهود المستمرة التي يبذلها المستشفى في تعزيز صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتقديم خدمات طبية متكاملة تلبي المعايير الدولية، في إنجاز طبي عالمي يعكس التزام «دبي الصحية» بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

ويؤكد هذا الاعتماد نجاح المستشفى في تطبيق مجموعة من المعايير الصارمة التي وضعتها المنظمتان، والتي تشمل تقديم خدمات ولادة آمنة ومتميّزة للأمهات، وتوفير بيئة داعمة للرضاعة الطبيعية تعزز صحة الطفل والأم عبر برامج توعوية وخدمات صحية متخصصة.

وقالت المديرة التنفيذية للشؤون الطبية في دبي الصحية، الدكتورة منى تهلك، إن حصول مستشفى لطيفة على هذا الاعتماد الدولي يُعدّ شهادة عالمية على جودة الرعاية الصحية التي تقدمها «دبي الصحية» في مستشفياتها، خصوصاً للأمهات وحديثي الولادة، مؤكدة الحرص على تبني أفضل الممارسات الصحية، لضمان تجربة آمنة ومتميّزة للأم والطفل، حيث يلتزم المستشفى بتوفير بيئة داعمة تعزز من صحة العائلة والمجتمع ككل.

ونجح المستشفى في تحقيق المعايير ومتطلبات الاعتماد الخاصة بالمنظمتين من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للأمهات والأطفال، تشمل رعاية الحوامل من خلال تطبيق برامج صحية متكاملة، تتضمن الفحوص الدورية، والدعم النفسي، والتوعية بالتغذية السليمة، وخدمات الولادة، حيث وفّر وحدات ولادة حديثة تسهم في تجربة آمنة ومريحة للأم والطفل.