الامارات | «مجموعة شرف» تدعم «وقف الأب» بـ 3 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة شرف إسهامها بثلاثة ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات، من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويأتي إسهام مجموعة شرف في إطار الإقبال الكبير من المؤسسات والأفراد على دعم حملة «وقف الأب»، التي تستهدف تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم برّ الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام، يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً، أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، في مختلف أنحاء العالم، وتستهدف كل إنسان محتاج للرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وقال نائب رئيس «مجموعة شرف»، ياسر شرف: «نحرص في مجموعة شرف على المشاركة في المبادرات الإنسانية الخيرة التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر رمضان الفضيل كل عام، لمساعدة الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الأقل حظاً، بما يعكس القيم النبيلة المتأصلة في مجتمع الإمارات»، وأضاف: «تشكل حملة (وقف الأب) فرصة للجميع من أجل بر آبائهم، والإسهام في توفير الرعاية الصحية المستدامة للمحتاجين، وإبراز الصورة الإنسانية لمجتمع الإمارات».

ياسر شرف:

• «وقف الأب» فرصة للجميع من أجل برّ آبائهم، والإسهام في إبراز الصورة الإنسانية لمجتمع الإمارات.