الامارات | رئيس الدولة يُهنئ المحتفلين بعيد «النيروز»

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يُهنئ المحتفلين بعيد «النيروز» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشعوب التي تحتفل بعيد «النيروز» في كل مكان، متمنياً لها ولشعوب العالم كافة السعادة والسلام والتنمية.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خالص التهاني للشعوب التي تحتفل بعيد (النيروز) في كل مكان، متمنياً لها ولشعوب العالم كافة السعادة والسلام والتنمية».
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