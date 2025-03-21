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الامارات | رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان هاتفياً مسارات التعاون

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة، ومسارات التعاون، والعمل المشترك، وفرص تنميتهما في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأعرب صاحب السموّ رئيس الدولة عن تمنياته لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سائلاً المولى، عز وجل، أن يديم على سموّه الصحة والسعادة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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