رمضان في الشارقة.. فعاليات مميزة ومزيج من الثقافة والتقاليد

ابوظبي - سيف اليزيد - تعدّ إمارة الشارقة واحدة من الوجهات السياحية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تجمع بين الأصالة والتاريخ من جهة وبين الحداثة والابتكار من جهة أخرى، وفي شهر رمضان المبارك تزداد الإمارة تألقاً وتكتسب طابعاً خاصاً يتسم بالأجواء الرمضانية المبهجة والفعاليات الثقافية المتنوعة التي تمزج بين التراث العربي والإسلامي ما يجعلها وجهة سياحية لا تُنسى.

وأشارت هيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي إلى أن الإمارة تحتضن أكثر من 3000 مسجد يتميز كلٌ منها بتصاميمه الآسرة التي تُجسّد جماليات العمارة الإسلامية وزخارفه ونقوشه البديعة المستوحاة من النباتات والطبيعة ومن أبرزها مسجد الملك فيصل ومسجد النور ومسجد الشارقة ومسجد التقوى والتي تشهد جميعها إقبالاً كبيراً من المصلين لأداء التراويح والصلوات الخمس وتنتشر في المساجد وفي الأماكن العامة أجواء من السكينة والهدوء خاصة مع إضاءة الفوانيس الرمضانية التي تزين الشوارع وتمنح المدينة رونقاً خاصاً في ليالي الشهر الكريم وتستقطب هذه الأجواء الجميلة الزوار الذين يفضلون قضاء وقتهم في التأمل والعبادة مما يعكس الطابع المتسامح والإيماني الذي يتمتع به أهل الشارقة.

وتعتبر أسواق الشارقة من أبرز وجهات السياحة في رمضان حيث تكتظ بالزوار المحليين والدوليين الذين يقصدونها للاستمتاع بالأجواء التقليدية ويشتهر سوق الجبيل وسوق الشارقة المركزي بتقديم مجموعة من المنتجات المتنوعة التي تعكس التراث الثقافي الغني للإمارة وفي رمضان تُضاف إلى الأسواق أجواء من الفعاليات الخاصة مثل المعارض الرمضانية التي تعرض منتجات يدوية وحرفية وكذلك أكشاك بيع الأطعمة الرمضانية التقليدية.

كما تشهد منطقة الجادة وحتى 30 مارس 2025 أجواءً رمضانية مبهجة مليئة بالفعاليات والأنشطة الترفيهية ومنها عروض العزف على العود والقانون وفن الخط العربي والنقش بالحناء والحكواتي إلى جانب معرض "دارية" في منطقة مويلح التجارية الذي يستمر حتى 4 أبريل 2025.

ولطالما كانت الإمارات وجهة بارزة لعشاق الطعام، خاصة خلال شهر رمضان الذي يوفر فرصة للتعرف على المأكولات الرمضانية التي يتفنن الطهاة في تحضيرها وتعدّ وجبات الإفطار الرمضاني في الشارقة من أمتع التجارب التي يمكن للزوار الاستمتاع بها وتشتمل المائدة الإماراتية التقليدية تعكس الموروث الثقافي للشعب الإماراتي.

وأوضحت الهيئة أن شهر رمضان في الشارقة ليس مجرد شهر اعتيادي حيث يمثل فرصة للاحتكاك بالثقافة المحلية وإحياء تقاليد الضيافة الإماراتية الأصيلة وهي تمنح الزوار فرصة للاستمتاع بعروض فنية وحرفية تجمع بين التراث الإماراتي والعروض الحديثة ويتم تنظيم العديد من المهرجانات الرمضانية في مختلف أنحاء الإمارة، مثل معرض "ليالي رمضان" الذي يعتبر أحد أبرز الفعاليات التجارية والتراثية في إمارة الشارقة ويقدم المعرض منصة مثالية للاستمتاع بالشهر المبارك وأجوائه الرائعة في الإمارة والاستفادة من الأنشطة التسويقية التي يشهدها الحدث إلى جانب ذلك فأجندة إمارة الشارقة الثقافية حافلة بالمعارف وإثراء الفكر لما تقدمه مختلف الجهات الحكومية في الإمارة من مساهمات وجلسات نقاشية وورش عمل تثري علوم الفرد بكل ما هو هادف وإيجابي.

وكانت الإمارة قد شهدت مؤخراً افتتاح مشروع قناة اللية في ضاحية الخالدية والتي تسضيف مهرجان رمضان الشارقة الذي يشمل عروضاً مسرحية وفنية بالإضافة إلى مسابقات قرآنية وثقافية مما يتيح للزوار فرصة التعرف على الثقافة الإماراتية في أبهى صورها ويقام سوق اللية الرمضاني ضمن فعاليات مهرجان رمضان الشارقة ويضم فعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة ويهدف إلى دعم المشاريع الشبابية وتمكين الشباب المحلي من عرض منتجاتهم وأفكارهم الريادية في بيئة داعمة تشجع على الإبداع والابتكار.

