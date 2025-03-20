الامارات | إغلاق مطبخين شعبيين في الشارقة لعدم التزامهما بالمعايير والاشتراطات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تنظيم 5500 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية بدأت قبل دخول شهر رمضان المبارك وحتى الآن، لضمان تقديم غذاء آمن وسليم وفق المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وتوعية العاملين كذلك بالممارسات الصحية الجيدة، وتشمل هذه الزيارات كل المنشآت الغذائية كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات وغيرها من المنشآت التي تقوم بتحضير وبيع الأطعمة بشكل عام، إذ تأتي صحة وسلامة المستهلكين ضمن أولويات العمل البلدي، وضمن الخطط الاستراتيجية للبلدية لتعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة.

وأشارت البلدية إلى أنها خصصت فريقاً من 103 مفتشين خلال شهر رمضان لتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، وتنفيذ حملات وزيارات تفتيشية متنوعة، تشمل مختلف المنشآت العاملة في بيع وتداول وتحضير الغذاء وخصوصاً المطابخ والمطاعم في ظل الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

ويأتي التدقيق على هذه المنشآت استناداً على معايير واضحة وُضعت لتُغطي كافة الجوانب كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما تتضمن المعايير اشتراطات أخرى كتلك الخاصة بنظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها.

وأوضحت أنه تم إغلاق مطبخين من المطابخ الشعبية العاملة في المدينة لعدم التزامهما بالمعايير والاشتراطات والضوابط الصحية، ورصد العديد من التجاوزات التي تؤثر سلباً على صحة المستهلكين، إذ تم رصد المخالفات والتجاوزات خلال الحملات الدورية التفتيشية المكثفة والمفاجئة التي تنظمها البلدية خلال شهر رمضان المبارك لمتابعة المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية المنظمة لسير العمل، وتوعية العاملين فيها بضرورة الالتزام بها.