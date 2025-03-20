الامارات | حمدان بن محمد: غرسُ زايد أثمر في مشارق الأرض ومغاربها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن ما زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قِيَم الخير والعطاء أثمر، ومايزال غرسه يُثمر مشاريع خير ونماء ومحبة في مشارق الأرض ومغاربها.

وأكد سموّه أهمية ودلالة «يوم زايد للعمل الإنساني» في ترسيخ قيم الخير والعطاء، الذي يميّز مسيرة مؤسس الدولة، طيب الله ثراه.

وقال سموّه في منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس: «تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الـ19 من رمضان بيوم زايد للعمل الإنساني.. زايد الخير والعطاء.. زايد أبونا ومؤسس دولتنا.. أثمر غرسه الطيب، وما يزال، مشاريع خير ونماء ومحبة في مشارق الأرض ومغاربها.. رحمك الله يا زايد، وجعل ما قدمت من خير وما زرعته من قِيَم في ميزان حسناتك».