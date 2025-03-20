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الامارات | لطيفة بنت محمد: مناسبة وطنية تُكرّس نهج العمل الخيري

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | لطيفة بنت محمد: مناسبة وطنية تُكرّس نهج العمل الخيري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية يوم زايد للعمل الإنساني مناسبةً وطنيةً عظيمةً تُكرّس نهج العمل الخيري، وتُخلّد ذكرى رجل الجود والعطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب البصمات الإنسانية العابرة للحدود.

وقالت: «يوم زايد للعمل الإنساني هو رسالة خير من الإمارات للعالم، وموعد سنوي مع الكرم والقيم الإنسانية النبيلة، وتجسيد حقيقي لإرثٍ عظيم في العمل الخيري، بدأه والدنا الشيخ زايد الذي صافحت أياديه البيضاء القريب والبعيد، وتناقلته الأجيال من بعده، فتحوّل العطاء في الإمارات إلى مسيرة مستدامة، تعكس أسمى قيم التسامح والرحمة، فوصلت دولتنا بعطاءاتها إلى مختلف الدول والقارات، وحرصت على تعزيز مفهوم التعايش والتواصل الحضاري، واحتضنت بقلبها الكبير كل الثقافات والجنسيات، في نهجٍ مُلهمٍ ومتفرد رسّخ اسم الإمارات في قلوب شعوب العالم».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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