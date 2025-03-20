الامارات | منصور بن محمد: سيرة زايد نبراس ينير دروبنا للخير والعطاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، إن سيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ستظل نبراساً ينير لنا دروباً للخير والعطاء بلا حدود.

ونشر سموّه تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس، قال فيها: «ستبقى سيرة الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نبراساً ينير لنا دروباً للخير والعطاء بلا حدود.. زايد الخير والجود، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته».