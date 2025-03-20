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الامارات | مكتوم بن محمد: الإمارات ماضية في مسيرة الخير على خطى زايد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الإمارات تمضي على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مسيرة البذل والخير، ليكون يوم زايد للعمل الإنساني رسالة عطاء، وقال سموّه في منشور على منصة «إكس»، أمس: «في التاسع عشر من رمضان، نستذكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان أباً للخير ورمزاً للعطاء وملهماً للإنسانية، وآمن أن الخير لا تحده حدود، وجعل الإنسانية أهم روابط الأخوة، واليوم تمضي الإمارات على خطاه في مسيرة البذل والخير، ليكون يوم زايد للعمل الإنساني رسالة عطاء، وليصبح العطاء مسيرة وطن وأسلوب حياة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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