الامارات | إطلاق «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رؤية «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني» واستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الإمكانات البشرية، ودعم أولويات الصحة العالمية، وإتاحة الفرص للمجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، بجانب إثراء الجهود المستدامة في مجال الصحة العالمية والتنمية الشاملة للجميع، من خلال الاستثمار في الحلول الواعدة التي تتيح تمكين الأفراد والمجتمعات وتحقق ازدهارها.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة وفد المؤسسة في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، حيث استمع صاحب السمو رئيس الدولة إلى شرح حول مهام «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني»، ورؤيتها المستمدة من نهج سموه الراسخ بشأن دعم الجهود الخيرية والإنسانية من أجل الارتقاء بجودة الحياة وإيجاد عالم أفضل للجميع.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قد أصدر قراراً بشأن إنشاء «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني»، تزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 من شهر رمضان المبارك من كل عام، والذي تحتفي فيه الدولة بالإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجالات العمل الخيري والإنساني، فيما تتمتع المؤسسة ذات الطابع الإنساني والتنموي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة المهام التي تكفل تحقيق أهدافها، وستعمل المؤسسة الجديدة مع مؤسسات الدولة على تحقيق الأهداف الإنسانية والخيرية التنموية في مجال الصحة العالمية وغيرها.

وتختص المؤسسة بتنفيذ برامج ومشروعات ومبادرات إنسانية وخيرية وتنموية، وتعزيز ثقافة العمل الإنساني والخيري والتنموي ونشرها محلياً ودولياً، إضافة إلى تقديم المساعدات والإغاثة إلى المتضررين، بما يضمن الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية الطارئة وغيرها من المهام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، إن «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني» ستسهم في تعزيز رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، بشأن تمكين الإنسان والمجتمعات وتنميتها، وإغاثة المتأثرين في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنها ستعمل على تنفيذ مبادرات ومشروعات وبرامج إنسانية وخيرية وتنموية لها آثار إيجابية مستدامة في حياة المجتمعات الأكثر حاجة، من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وأكّد سموه أن إنشاء المؤسسة يأتي امتداداً للإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون والمساعدة، وتقديم الدعم الإنساني والتنموي والخيري إلى المجتمعات المحتاجة في مختلف مناطق العالم.

من جانبه، قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني: «إن إنشاء مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني يجسد التزام دولة الإمارات ببناء عالم أكثر تضامناً وتعاوناً وازدهاراً للجميع، من خلال تحفيز قوة الابتكار، والسعي الحثيث إلى استحداث حلول جديدة، والعمل المتواصل على بناء شراكات قادرة على الارتقاء بالمجتمعات حول العالم وتفعيل قدراتها»، مضيفاً سموه أنه «مع إطلاق المؤسسة الجديدة، نستهل بكل اعتزاز فصلاً آخر من فصول إرثنا الذي نفتخر به في دولة الإمارات، التي باتت نموذجاً ملهماً في مبادراتها لإحداث التغيير المؤثر والمستدام في الأماكن الأشد احتياجاً إليها».

وتستهدف «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني»، عبر خمس سنوات مقبلة، إيصال برامجها إلى أكثر من 500 مليون شخص في أكثر من 50 دولة، تشمل دولاً في آسيا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بحيث تكون امتداداً للمبادرات الخيرية القائمة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من أجل تمكين المجتمعات وضمان الصحة للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار، وستعمل «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني» على توسيع نطاق الإنجازات التي حققتها مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، التي أشرفت سابقاً على تنفيذ المبادرات الخيرية التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مجال الصحة العالمية، وتشمل تلك الإنجازات التزامات طموحة وخططاً متعددة تهدف إلى مكافحة شلل الأطفال والملاريا وعدد من الأمراض المدارية المهملة، وستندرج هذه الالتزامات والخطط ضمن مبادرات «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني».

وتتبع المؤسسة الجديدة مؤسسة إرث زايد الإنساني، وهي مؤسسة تحدد التوجهات الاستراتيجية للعمل الخيري للمؤسسات التابعة لرموز الدولة، وتتولى الإشراف على مجموعة من المؤسسات الخيرية والجوائز في مختلف القطاعات، بهدف تقديم تأثير نوعي للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم.

منصور بن زايد:

. المؤسسة تعزّز رؤية رئيس الدولة بتمكين الإنسان والمجتمعات وتنميتها، وإغاثة المتأثرين في مختلف أنحاء العالم.

. تنفيذ مبادرات ومشروعات وبرامج إنسانية وخيرية وتنموية لها آثار إيجابية مستدامة في حياة المجتمعات الأكثر حاجة، من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

. 500 مليون شخص في أكثر من 50 دولة، تستهدف «مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني» الوصول إليهم خلال خمس سنوات.