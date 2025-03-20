جراحات مجانية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)

نظمت جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في 6 إمارات، سلسلة من الفعاليات والمبادرات، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، واعتزازاً بما حققته الإمارات من إنجازات في مجال العمل الإنساني.

وتسعى المؤسسة إلى توظيف مكانة هذه المناسبة في ترسيخ ثقافة العمل الإنساني كسلوك حضاري يسهم في تجسيد التلاحم الوطني والالتفاف حول القيادة الرشيدة، والتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرة الوالد المؤسس، بما يتسق مع النهج الراسخ للدولة وتوجهاتها نحو تحقيق أهداف قيم التسامح، وسعادة المتعاملين، من خلال الارتقاء بجودة الحياة ورفاهية العيش.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل على تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض باعتبارها إحدى أرقى المشاهد الإنسانية التي تشمل بناء أنظمة الجودة والسلامة وفق المعايير العالمية، وتوفير الخدمات الصحية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ومن أبرز مبادرات المؤسسة، بهذه المناسبة الوطنية، مبادرة التبرع بكسوة عيد لإحياء سنة التكافل والتراحم في مجتمعنا اتباعاً لرؤية الأب المؤسس.

ونظم مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي، التابع للمؤسسة، مبادرة «على نهج زايد» لتجسد معاني الرحمة والتراحم بمشاركة وجبــة الإفطار الرمضانية مع مرضى الأقسام الداخلية في المستشفى، ويسعى المستشفى من خلال هذه المبادرة إلى نشر الدفء الإنساني ورسم الابـــتسامة على وجوههم، وفاءً لنهج القائد الذي علّمنا أن الخير هو أعظم إرث يُترك للأجيال.

فيما أسهم مستشفى الكويت بدبي بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين - الممزر (استراحة الشواب) بدبي، بمبادرة «بركة الدار»، وهي عبارة زيارة للمركز وعمل إفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني وعام المجتمع، كما تضمنت الزيارة إقامة جلسات مختلفة منها جلسات ترفيهية وصحية وحوارية لكبار المواطنين.

عمليات نوعية

شملت المبادرات إجراء عمليات جراحية نوعية في قسمي الجراحة العامة وجراحة العظام، بمستشفى الكويت في الشارقة، حيث تم إجراء عملية دقيقة لإصلاح فتق سري مختنق مع انسداد معوي لمريضة في العقد الخامس، وعملية ناجحة لمريض آخر يعاني من فتق مختنق بجوار السرة.

إضافةً إلى إجراء عمليات جراحية متقدمة في قسم جراحة العظام، شملت إصلاح خلع في مفصل المرفق الأيسر لمريضة في العقد السادس، وعملية أخرى لإزالة مواد تثبيت من الركبة لمريض بهدف تحسين جودة حياته واستعادة قدرته على الحركة الطبيعية.

ولم تقتصر المبادرات على الجراحات المجانية، بل امتدت لتشمل زيارة المرضى في الأقسام الداخلية، حيث حرص الفريق الطبي والإداري في مستشفى الكويت، على الاطمئنان على صحة المرضى وتقديم الهدايا لهم وبث الأمل في نفوسهم، في خطوة تعكس جوهر العمل الإنساني الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد، والذي لا يزال يشكل حجر الأساس في نهج دولة الإمارات.

فيما أقام مستشفى صقر جلسة حوارية رمضانية، بعنوان: «زايد والمجتمع.. إرث مستدام ورؤية خالدة»، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة.

وشارك في الجلسة سعيد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومايا الهواري أول دكتورة في القيادة الذكية التربوية والذكاء العاطفي رئيسة مجلس إدارة مدرسة دبي كرمل، أدارها الإعلامي محمد غانم مدير عام إذاعة رأس الخيمة.

كما شهدت العديد من مراكز الرعاية الصحية المنضوية تحت مظلة المؤسسة، تنظيم باقات من الفعاليات الإنسانية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، امتناناً للقائد المؤسس الذي أرسى أسس وقواعد العطاء كركيزة أساسية في نهج الدولة، ورسخ مفاهيم التسامح كجزء لا يتجزأ من الهوية الإماراتية.

وأكدت المؤسسة أن مشاركة المرافق الطبية التابعة لها في يوم زايد للعمل الإنساني يأتي تأكيداً على التزامه بإرث زايد في العطاء ومد يد العون للمحتاجين، وتكريساً لثقافة العمل والتعاون الإنساني التي تعتبر إرثاً أصيلاً من موروثات المجتمع الإماراتي.