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حمدان بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني ذكرى خالدة نستلهم منها قيم العطاء والتسامح

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حمدان بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني ذكرى خالدة نستلهم منها قيم العطاء والتسامح

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن يوم زايد للعمل الإنساني ذكرى خالدة نستلهم منها قيم العطاء والتسامح.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «يوم زايد للعمل الإنساني ذكرى خالدة نستلهم منها قيم العطاء والتسامح التي غرسها الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».
وأضاف سموه: «إرثه الإنساني يعيش فينا، ونهجه في الخير يمتد عبر الأجيال، لتبقى الإمارات منارة للعمل الإنساني ونموذجًا للعطاء بلا حدود. رحم الله زايد الخير»

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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