الامارات | حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، برئاسة المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وعضوية كل من: يونس عبد العزيز آل ناصر نائباً للرئيس، وعارف عبد الرحمن أهلي، ود. مريم عبيد المهيري، وعيسى حارب بن حاضر، وخالد أحمد الفلاسي، وراشد عبيد الشارد، ومحمد يوسف المظرب، وخالد علي الجلاف، وعمر خليفة السويدي، وماجدة علي راشد، إضافة إلى ممثلين عن كل من جهاز أمن الدولة بدبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.

وتهدف لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال استخدام وتبادل وحوكمة البيانات والإحصاءات في إمارة دبي، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ودعم التوجهات والخطط الاستراتيجية للإمارة في هذا المجال.