الامارات | مزاد "أنبل رقم" يرسخ ريادته نموذجاً مبتكراً ومساهماً قوياً لمساندة العمل الخيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مثل مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة، التي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، داعماً رئيسياً كبيراً للحملات الرمضانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كل عام، حيث كانت المزادات من أولى وأكبر المبادرات التي قدمت مساهمات جليلة في دعم تحقيق الحملات الرمضانية لمستهدفاتها، كما قدمت نموذجاً ريادياً كمبادرة نوعية مبتكرة في مساندة العمل الإنساني والخيري.

وقد استطاع مزاد "أنبل رقم" خلال خمس سنوات تقديم مجموع مساهمات تجاوزت 666 مليوناً و334 ألف درهم لدعم الحملات الرمضانية، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في مساندة الحملات الخيرية لتحقيق مستهدفتها في إحداث فارق في العمل الخيري الإنساني لتمكين وتنمية الفئات والمجتمعات الأقل حظاً، واستدامة الدعم للقطاعات الأكثر تأثيراً على جودة حياة هذه الفئات والمجتمعات.

وجاء النجاح الكبير الذي حققه مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لحملة "وقف الأب"، ليضيف صفحة جديدة في سجل هذه المبادرة الاستثنائية التي رسخت خلال أربع سنوات سابقة مكانة متفردة كمنصة مهمة تفتح أمام أصحاب الأيادي البيضاء أبواب التنافس على فعل الخير، وتساهم في ترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع، وتعكس صورة متميزة عن مجتمع الإمارات الذي يتسابق في البذل والعطاء من أجل نشر الخير للجميع.

وجسد مزاد "أنبل رقم" الخيري كذلك، المسؤولية المجتمعية التي تتميز بها المؤسسات ومختلف الجهات في الإمارات، حيث جاء المزاد بالتعاون مع كل من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" و"إي آند الإمارات"، و"دو"، والتي قدمت العديد من الأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف، لتتيح بذلك خيارات مبتكرة لأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في العمل الخيري.

وقال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة "الإمارات للمزادات"، إن مزاد "أنبل رقم" الذي انطلق مستلهماً الرؤية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بات اليوم من المبادرات الراسخة التي تقدم مساهمة جليلة في دعم مستهدفات الحملات الرمضانية الخيرية، ليس فقط على مستوى حصيلة المزاد، وإنما أيضاً لما تجسده هذه المبادرة من مثال متميز للابتكار الناجح والفاعل في مساندة العمل الخيري والإنساني.

وأضاف أن مزاد أنبل رقم عكس منذ انطلاقه وعبر النجاحات المتواصلة التي حققها خلال 5 سنوات الكثير من القيم التي يتميز بها مجتمع الإمارات، فقد مثل نموذجاً لأواصر التضامن والشراكة عبر التعاون بين مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) و(الإمارات للمزادات) وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة أبوظبي، و(أبوظبي للتنقل) و(إي آند الإمارات) و(دو)، كما جسد المزاد قيم العطاء المتجذرة في مجتمع الإمارات كثقافة راسخة، وجاءت المشاركة الواسعة والتفاعل الكبير والمستمر مع مزاد أنبل رقم معبرة عن ذلك خير تعبير.

وأكد المناعي، أن مزاد "أنبل رقم" يعتبر نموذجاً يحتذى للنهج غير التقليدي في دعم العمل الإنساني، حيث استطاعت هذه المبادرة أن توفر منصة مهمة وخيارات مبتكرة لأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في دعم العمل الخيري والإنساني، وهي مبادرة استطاعت أن تجذب مشاركات ومساهمات كبيرة لدعم مستهدفات الحملات الرمضانية.

أحدث النجاحات التي حققها مزاد "أنبل رقم" الخيري جاء خلال حملة "وقف الأب"، عبر دعمه جهود الحملة لإنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، وقد جمع مزاد "أنبل رقم" الخيري 167 مليوناً و461 ألف درهم ستخصص بالكامل لدعم الحملة، وتضمنت هذه الحصيلة 83 مليوناً و784 ألف درهم حصيلة المزاد الإلكتروني لأرقام لوحات المركبات المميزة خلال مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني في أبوظبي، و75 مليوناً و900 ألف درهم من المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات المميزة من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، و4 ملايين و732 ألف درهم من أرقام الهواتف المميزة المقدمة من "إي آند الإمارات"، و3 ملايين و45 ألف درهم من أرقام الهواتف المميزة المقدمة من "دو".