رئيس الأمن السيبراني: الإمارات والولايات المتحدة تدشنان حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن العلاقات الإماراتية الأميركية تشهد انطلاق حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الفاعلة في مختلف المجالات والقطاعات، لاسيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني إلى الولايات المتحدة الأميركية، تمثل دفعة قوية جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتفتح المزيد من فرص النمو المستدام والتقدم والازدهار المشترك، والاستفادة من التطورات العالمية المتسارعة التي تقودها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتي تمثل ركائز أساسية تسهم في إعادة تشكيل مستقبل العالم.

وأشار سعادة الدكتور محمد الكويتي إلى التعاون الإماراتي الأميركي في مجال الأمن السيبراني، مشيداً بجهود الإدارة الأميركية في رعاية المبادرة العالمية لمكافحة تهديدات الفدية السيبرانية 2022 «CRI» التي تعقد برعاية البيت الأبيض، حيث تترأس دولة الإمارات لجنة مشاركة البيانات ومنصة الكرة البلورية Crystal ball، ‏بمشاركة أكثر من 68 دولة.

وأكد سعادته مواصلة التعاون المشترك بين الإمارات مع الولايات المتحدة لتوفير بيئة آمنة ومواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة والمتوقعة، والعمل على ورفع كفاءة نظم الحماية والمراقبة، بما يسهم في مواجهة التحديات والانتهاكات السيبرانية، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة استخدم الخدمات السحابية والتحول الرقمي.