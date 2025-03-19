الامارات | "طرق دبي" تنجز تحسينات مرورية سريعة للمركبات على شارع الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجازها تحسينات مرورية سريعة على شارع الشيخ زايد، بهدف تعزيز شبكة الطرق الرئيسية في إمارة دبي، ورفع مستوى كفاءة الحركة المرورية، وتقليل الازدحام عند نقاط التداخل المروري الرئيسية وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق، بما يضمن انسيابية الحركة وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية. وتأتي هذه التحسينات ضمن جهود الهيئة المستمرة لطرح الحلول المرورية المبتكرة في الطرق الحيوية بدبي، لمواكبة التطور الحضري والتوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.

وشملت التحسينات توسيع وتطوير عدد من المواقع الحيوية على امتداد شارع الشيخ زايد، الذي يعدُّ مركزاً اقتصادياً حيوياً ويحيط بالمناطق السكنية والمعالم الاقتصادية والتجارية الهامة، مثل مركز دبي المالي العالمي، وبرج خليفة، ودبي مول، ومجموعة من الشركات العالمية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى الفنادق والمرافق الترفيهية المحيطة، مما يجعله شارعاً محورياً للحركة التجارية والتنقل اليومي.

وعلى نحو متصل، قال مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد الخزيمي: "تؤكد الهيئة التزامها برفع مستوى الانسيابية المرورية وتحسين كفاءة حركة المركبات في مختلف المناطق بإمارة دبي، وتحديداً على شارع الشيخ زايد، من خلال تنفيذ مجموعة من التحسينات والحلول المرورية المبتكرة، التي تدعم رؤيتها في توفير تجربة تنقل سلسلة وآمنة لأصحاب المركبات ومرتادي شوارع الإمارة".

وأضاف الخزيمي: "انتهت الهيئة من توسعة شارع الخدمة المحاذي لمحطة مترو المركز المالي باتجاه أبوظبي، حيث تم زيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى أربعة مسارات، وقد أدى هذا التطوير إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 25%، لتصل إلى 3,200 مركبة في الساعة مقارنة بـ 2,400 مركبة سابقاً. وساهم هذا التحسين في الحد من الازدحام المروري عند مدخل الشارع، وإلغاء طوابير انتظار المركبات، ما أسهم في تحسين الحركة المرورية وخفض زمن الرحلة من خمس دقائق إلى دقيقتين فقط".

وأشار الخزيمي إلى أن الهيئة أجرت تحسيناً على مقطع التداخل المروري بين شارع الخليج التجاري وشارع المركز المالي باتجاه دبي، حيث تم تمديد مسافة التداخل المروري، مما أدى إلى تقليل الكثافة المرورية ورفع مستوى الخدمة، الذي أسهم بدوره في تقليل زمن الرحلة على امتداد شارع الشيخ زايد بنسبة 25%، لتنخفض المدة من أربع دقائق إلى ثلاث دقائق، وبالتالي حركة مرورية أكثر سلاسة وفاعلية.