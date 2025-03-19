"الصحة": برنامج "حياة" يمنح المرضى أملاً بالتعافي

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر مكاتبها التمثيلية مجالس رمضانية للتعريف بالبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" في إمارات الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، من أجل تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء في منح المرضى أملاً في التعافي والحياة".

يأتي تنظيم المجالس ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تحفيز المشاركة المجتمعية في الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة ودعم صحة وسلامة المجتمع تجسيداً لأهداف رؤية"نحن الإمارات 2031نحو ترسيخ منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية، ورفع مستوى الثقافة المجتمعية حول التبرع وزراعة الأعضاء.

شارك في المجالس الرمضانية سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والدكتور علي العبيدلي ،رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومدراء المكاتب التمثيلية للوزارة ، وعدد من المسؤولين في الحكومات المحلية, وحظيت بحضور لافت من أفراد المجتمع.

وشهدت الفعاليات نقاشات موسعة بين المسؤولين وأفراد المجتمع عن الدور الحيوي للبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" والذي تستهدف منه وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو بعد الوفاة، والتركيز على الحلول المبتكرة لتحسين معدلات نجاح عمليات الزراعة وتعزيز نتائجها لدى المتلقين، بالإضافة إلى تثقيف الحضور بآليات التسجيل في البرنامج والشروط والضوابط التشريعية والتنظيمية.

وقال الدكتور أمين الأميري، إن عقد هذه المجالس الرمضانية يأتي ضمن الجهود المستدامة التي تبذلها الوزارة في تعزيز وعي أفراد المجتمع بدور التبرع بالأعضاء في تغيير حياة الآخرين إلى الأفضل، حيث تتوافق مع تطلعات "عام المجتمع" في نشر قيم الترابط والتكافل الإنساني وتعزيز التلاحم بين الأفراد وتنسجم مع قيم شهر الخير. مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التميز الصحي لدولة الإمارات، ويؤكد على الإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية، والتي تشهد تحولاً إيجابياً على جميع المستويات.

وذكر أن عدد المسجلين للتبرع في برنامج "حياة" ارتفع إلى 32.704 أفراد مسجلين للتبرع، وبلغ عدد المتبرعين في الإمارات 331 شخصاً، في حين وصل عدد الأعضاء المزروعة في الدولة إلى 1216 عضواً، كما ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين أجريت لهم عمليات زرع أعضاء داخل الدولة إلى 1167 شخصاً بحلول عام 2024، وذلك في إطار الإنجازات النوعية في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة.

وأشار الأميري إلى أن اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة، يعكس التوجهات الحكومية الرائدة في تعزيز صحة أفراد المجتمع وتوفير حلول علاجية متقدمة تلبي احتياجات المرضى وفق أعلى المعايير التنظيمية، مؤكداً مواصلة الإمارات ترسيخ منظومتها الصحية المتكاملة والمستدامة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة في تطوير السياسات والتشريعات التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح الدكتور علي العبيدلي، أن برنامج "حياة" يعد الأسرع نمواً في العالم في مجال التبرع بالأعضاء، وذلك بفضل الحملات المتكاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم وأهداف البرنامج، والاستفادة من اللقاءات الدورية مع جميع فئات أفراد المجتمع في كافة إمارات الدولة لإبراز مزايا البرنامج ومشاركة شهادات حية لمرضى استعادوا الأمل في الحياة بعد نجاح عملية الزراعة، مما يرفع أعداد المسجلين بالبرنامج، في ظل التطور الذي تشهده البنية التحتية الصحية بالدولة.

وقال محمد عبدالله الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، إن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" يمثل إحدى المبادرات الإنسانية النبيلة التي تتبناها الوزارة، مشيراً إلى التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع مع البرنامج.

ولفت حمد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في عجمان، إلى أن المكتب يعمل على دعم برنامج "حياة" عبر نشر التوعية وتعزيز الشراكات مع مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى الحرص على الشراكات في مجال التبرع بالأعضاء لاستدامة دعم البرنامج الرائد لإنقاذ مرضى القصور العضوي.

وأشار علي بن جرش الغفلي، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في أم القيوين، إلى أن برنامج "حياة" مبادرة إنسانية ووطنية تسهم في تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وإنقاذ الأرواح، وتعكس التزام الدولة بتطوير قطاع صحي متكامل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع كرسالة نبيلة.

و قال محمد عبدالله الشحي، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في رأس الخيمة، إن فريق المكتب نظم سلسلة من الحملات الترويجية والتوعوية استهدفت الجهات الحكومية والخاصة ليحقق مراكز متقدمة في أعداد المسجلين في برنامج "حياة".

وأكد الدكتور محمد عبدالله، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الفجيرة، الحرص على بناء جسور التعاون مع كافة القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة، لتعزيز الوعي بأهمية برنامج "حياة" في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة.