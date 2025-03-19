ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 8.7 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

محمد يوسف

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