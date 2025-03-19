اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

0 نشر
0 تبليغ

ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 8.7 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس. 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا