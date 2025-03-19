الامارات | جوائز زايد العالمية.. شاهدة على مسيرة قائد استثنائي وشخصية مُلهمة

شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز زايد العالمية.. شاهدة على مسيرة قائد استثنائي وشخصية مُلهمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقف الجوائز العالمية التي حصدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شاهدة على مسيرة حافلة من الإنجازات، أساسها البناء وعنوانها العطاء لشخصية ملهمة وقائدٍ استثنائي.. فهو «رجل الإنماء» و«داعية البيئة» و«بطل الأرض» و«زعيم أعاد صناعة بلاده».

1 - وشاح رجل الإنماء والتنمية

موقع منح الجائزة: جامعة الدول العربية – مصر

سنة الحصول على الجائزة: 1993

كانت جامعة الدول العربية منحت وشاح رجل الإنماء والتنمية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقلّد في وقتها الأمين العام للجامعة، الدكتور عصمت عبدالمجيد، المغفور له الشيخ زايد الوشاح، وعبّر عن اعتزاز كل الشعوب العربية والإسلامية بجهود سموه المقدرة في مكافحة التصحر والاهتمام بالبيئة والمشاريع الإنمائية على مستوى دولة الإمارات، وأيضاً الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

2 - جائزة الباندا الذهبية

موقع منح الجائزة: الصندوق العالمي للطبيعة - غلاند - سويسرا

سنة الحصول على الجائزة: 1995

حصل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على شهادة الباندا الذهبية من الصندوق العالمي للبيئة «باندا»، نتيجة العطاءات غير المحدودة للشيخ زايد، والتوجهات المستمرة في مجال البيئة وكل ما يتعلق بها من جميع الجوانب.

3 - درع العمل

موقع منح الجائزة: منظمة العمل العربية – مصر

سنة الحصول على الجائزة: 1996

أهدت منظمة العمل العربية درع العمل للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك تقديراً من المنظمة لدوره الرائد في دعم العمل العربي المشترك.

4 - وسام المحافظة على البيئة

موقع منح الجائزة: باكستان

سنة الحصول على الجائزة: 1997

منح الرئيس الباكستاني السابق، فاروق ليجاري، وسام المحافظة على البيئة، للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يمنح للمرة الأولى لرئيس دولة، وذلك تقديراً لجهود سموه المتواصلة ومساهمته في الحفاظ على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية لدولة الإمارات ونشر الرقعة الزراعية، والتوسع فيها على أرض الدولة.

5 - جائزة داعية البيئة

موقع منح الجائزة: منظمة المدن العربية - الكويت

سنة الحصول على الجائزة: 1998

منحت منظمة المدن العربية في دورتها السادسة التي عقدت بالدوحة يوم 28 مارس 1998 المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، جائزة داعية البيئة تقديراً وعرفاناً لمجهوداته الشخصية المتميزة والبارزة في مجال الحفاظ علي البيئة، واهتماماته المتميزة على المستويين الشخصي والرسمي بمجالات التشجير والتخضير وإقامة المحميات الطبيعية. كما أعلن في الحفل الذي أقيم في الدوحة فوز كل من أبوظبي بالمركز الأول، ومدينة دبي بجائزتي التراث المعماري والوعي البيئي.

6- جائزة شخصية العام الإسلامية

موقع منح الجائزة: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم - دبي

سنة الحصول على الجائزة: 1999

حصل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على جائزة شخصية العام الإسلامية من قبل المسؤولين عن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يولي رعاية كبيرة لبرامج الرعاية الاجتماعية والإنسانية، ويدعم التعاون الإسلامي في الميادين كافة، وله باع طويل في إنشاء المشاريع الخاصة ببرامج الأنشطة الإسلامية الخيرية والثقافية والتعليمية، وتقديم المساعدات لمتضرري الكوارث الطبيعية، كما أنه يقدم الكثير من خلال مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.

7 - جائزة «كان» الكبرى للمياه

موقع منح الجائزة: منظمة شبكة البحر الأبيض المتوسط التابعة لليونسكو للموارد البيئية والتطوير المستدام والسلام – باريس

سنة الحصول على الجائزة: 2001

في الأول من يونيو عام 2001 منحت منظمة شبكة البحر الأبيض المتوسط التابعة لرئاسة اليونسكو للموارد المائية والتطوير المستدام والسلام جائزة كان الكبرى للمياه، للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتسلم هذه الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نيابة عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك تقديراً لدوره الكبير في مجال البيئة والحفاظ عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.

8 - الشيخ زايد بين 7 شخصيات بوصفهم أبطالاً للأرض

موقع منح الجائزة: برنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» - نيروبي، كينيا

سنة الحصول على الجائزة: 2005

في شهر أبريل 2005 اختار برنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» المغفور له الشيخ زايد واحداً ضمن سبع شخصيات عالمية بوصفهم أبطالاً للأرض، وذلك اعترافاً وتقديراً لجهوده التي حققها في سبيل حماية البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مناطق أخرى من العالم.

9 - ضمن 10 زعماء أسهموا في «إعادة صنع» بلدانهم

موقع منح الجائزة: مجلة نيوزويك الأميركية – أميركا

سنة الحصول على الجائزة: 2009

اختارت مجلة نيوزويك الأميركية في سبتمبر 2009 المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ضمن قائمة ضمت 10 من زعماء العالم، من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، قالت إنهم أسهموا في «إعادة صنع» بلدانهم، وقالت المجلة: إن المغفور له أبدع في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجعل منها قوة اقتصادية إقليمية حديثة، وتتمتع بالتسامح الديني، والسياسات المتحررة في ما يخص حقوق المرأة.

10 - ميدالية اليوم العالمي للأغذية

موقع منح الجائزة: منظمة الأغذية والزراعة الفاو – روما – إيطاليا

سنة الحصول على الجائزة: 2001

قرّرت المنظمة في مايو 2001 منح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ميدالية اليوم العالمي للأغذية، تقديراً لجهوده العالمية في هذا المجال.