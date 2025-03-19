الامارات | إصدار شهادات الميلاد «إلكترونياً» عبر منصات «صحة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي إطلاق خدمة إصدار شهادات الميلاد لتكون إلكترونية بالكامل، عبر منصاتها الرقمية لتوفير تجربة ميسّرة وسريعة للمتعاملين، تعكس التزامها التحول الذكي، وتسهيل الخدمات الحكومية، بما يعزز جودة الحياة وسعادة أفراد المجتمع.

وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص الهيئة على تسهيل تجربة المتعاملين، وضمان توفير حلول سريعة وفعالة، بما يعكس التزامها تقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، تعزز راحة وسعادة أفراد المجتمع.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين إمكانية إصدار شهادة ميلاد رسمية بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والأوردية، من دون الحاجة لمراجعة مركز سعادة المتعاملين في الهيئة، عبر إجراءات ذكية بسيطة ومتكاملة، تبدأ بتقديم بلاغ الولادة وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمستشفيات في دبي، ليتمكن المتعاملون لاحقاً من استكمال الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، واختيار عدد النسخ المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونياً.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الخدمة يتم خلال يوم عمل واحد، ويمكن تسليمها للمتعاملين عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف المتحرك، أو طلب الحصول على نسخة مطبوعة عبر خدمة التوصيل، ما يضمن راحة وسرعة في الإجراءات، مع إمكانية مراجعة مركز سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي للحالات الاستثنائية.

وقال مستشار مدير عام هيئة الصحة بدبي مدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة، الدكتور رمضان البلوشي، إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار التزام الهيئة تعزيز تجربة المتعاملين، من خلال تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة ومرونة، مشيراً إلى أهمية الخدمة ودورها الفاعل في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يواكب توجهات دبي في تقديم خدمات عالمية المستوى.

ونوه بالجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتطوير وتحسين خدماتها لضمان توفير تجربة سلسة تلبي تطلعات المتعاملين، من خلال توظيف الابتكار والتقنيات الذكية بمختلف المجالات.

وأوضح أن الخدمة الجديدة تشمل كذلك إصدار نسخ إضافية من شهادات الميلاد أو إصدار بدل فاقد، وفق متطلبات محددة، تشمل تقديم نسخة من الشهادة السابقة إن وجدت، أو إرفاق تقرير شرطة في حال فقدانها، مشيراً إلى خيارات الدفع المتعددة لهذه الخدمة التي تشمل الدفع الإلكتروني، أو البطاقات الائتمانية، أو التحويل البنكي.