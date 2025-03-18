"خيرية الشارقة" تنفذ مشروع "الإفطار الجوال" في البوسنة والهرسك

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع "الإفطار الجوال" في البوسنة والهرسك، ووزعت 5000 وجبة إفطار على الصائمين من الفئات المستحقة في إطار مبادراتها الخيرية الرامية إلى تعزيز قيم العطاء والتضامن الإنساني.

وأكد خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي في الجمعية، أن مشروع الإفطار الجوال يُعد أحد المشاريع الموسمية المهمة التي تنفذها الجمعية في عدة دول لتقديم وجبات إفطار جاهزة للأسر المتعففة والمحتاجين والعاملين في مواقعهم.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع تم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية بالتنسيق مع الجهات المحلية في البوسنة والهرسك لضمان توزيع الوجبات بطريقة منظمة تحفظ كرامة المستفيدين وتصل إلى أكبر عدد ممكن منهم.

وأوضح آل علي أن مشروع "الإفطار الجوال" لا يقتصر فقط على تقديم الطعام بل يحمل في جوهره رسالة إنسانية سامية تعكس روح التآخي والتعاون خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث تسهم هذه المبادرات في تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ ثقافة العمل الخيري بين الأفراد والمجتمعات.

ونوه إلى أن جمعية الشارقة الخيرية تواصل تنفيذ مشاريعها الرمضانية المختلفة في العديد من الدول بما في ذلك توزيع الطرود الغذائية وتنظيم موائد الإفطار إلى جانب مشاريع خيرية أخرى تركز على دعم الفئات المحتاجة خلال الشهر الكريم.

