الامارات | «درر العقارية» تدعم «وقف الأب» بـ 10 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة «درر العقارية» عن إسهامها بمبلغ 10 ملايين درهم، لدعم حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يُخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويأتي إسهام «مجموعة درر» في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأب»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «درر العقارية»، إبراهيم بن عبدالله الحبيب، إن حملة «وقف الأب» تجسّد مبادئ التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني العميق مع المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع على المشاركة في هذه الحملة الرمضانية الوقفية يترجم قيم العطاء الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وسعي أفراده إلى بر آبائهم من خلال الإسهام في إنشاء صندوق وقفي لتوفير الرعاية الصحة المستدامة للفقراء والمحتاجين.

وقال: «مساهمتنا في هذه الحملة المباركة، تعبير عن التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا على مساندة المبادرات الخيرية لدولة الإمارات والبرامج الإنسانية النوعية التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) حول العالم، وفي مقدمتها مساعدة المرضى غير القادرين ومنحهم الأمل بالشفاء، من خلال توفير الدواء والعلاج بشكل مستدام».