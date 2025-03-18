الامارات | خالد بن محمد يستقبل الإدارة التنفيذية لمستشفى كليفلاند كلينك - الولايات المتحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الإدارة التنفيذية لمستشفى كليفلاند كلينك - الولايات المتحدة، التي تزور الدولة بمناسبة احتفال مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه.

وتبادل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع الإدارة التنفيذية للمستشفى، التي تضم رئيسة مجلس إدارة كليفلاند كلينك - الولايات المتحدة، بيث إيلين مووني، والرئيس والمدير التنفيذي لكليفلاند كلينك، الدكتور توم ميهاليفيتش، الأحاديث الودية حول رحلة تأسيس المستشفى، ودوره في تقديم رعاية صحية متقدمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأكّد سموّه أن تعزيز مستوى الخدمات الصحية في دولة الإمارات وأبوظبي عملية مستمرة ومتواصلة، مشدداً سموّه على أن صحة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة تُعدّ أولوية لدى القيادة الرشيدة، وأشار سموّه إلى أهمية مواصلة الاستثمار في البحوث الطبية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق إنجازات نوعيّة ترتقي بمستوى الخدمات العلاجية في مختلف التخصصات الطبية تستفيد منها البشرية جمعاء.

وأشاد سموّه بالدور المتميّز الذي قدمه مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي خلال العقد الماضي، مؤكداً سموّه أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجسّد نموذج التكامل بين الخبرات العالمية والكفاءات المحلية لتقديم رعاية صحية استثنائية.