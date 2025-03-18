الامارات | رئيس الدولة: العمل الإنساني مسؤولية أخلاقية وسمة أساسية من هويتنا الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بمجلس قصر البطين في أبوظبي، وفد ممثلي «مؤسسة إرث زايد الإنساني» والجهات التابعة لها، بجانب عدد من الشخصيات المانحة للمؤسسة من القطاعين العام والخاص.

وعبّر صاحب السموّ رئيس الدولة، خلال اللقاء، عن شكره للقائمين على «مؤسسة إرث زايد الإنساني» والجهات التابعة والمانحين، لما يقومون به من دور مهم في تعزيز رسالة دولة الإمارات الإنسانية في العالم، ونهجها في العطاء، والعمل من أجل سعادة الإنسان وتنميته وصون كرامته، إضافة إلى تجسيد الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كونه مصدر إلهام دائماً للأجيال في الخير ومد يد العون للمحتاجين.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العمل الإنساني المجرد مسؤولية أخلاقية، وسمة أساسية من سمات هويتنا الوطنية، ومن هذا المنطلق تعمل دولة الإمارات من خلال مؤسساتها المعنية على تعزيز القيم الإنسانية، التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتكون حافزاً على مضاعفة الخير والتعاون الإنساني المشترك، لتحسين حياة الملايين من البشر في مختلف أرجاء العالم، خصوصاً في المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة.

من جانبه، قدم الوفد أطيب التهاني إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يديم على سموّه الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات التقدم والازدهار.

وضم الوفد ممثلين عن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومبادرة «بلوغ آخر ميل»، ومؤسسة الإمارات، وجائزة زايد للاستدامة، وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، وصندوق الوطن، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة خليفة التربوية، وجائزة محمد بن زايد للتعليم، والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المُعدية «غلايد»، ومؤسسة الأنهار النظيفة.