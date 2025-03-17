الامارات | حمدان بن محمد يعزي في وفاة زوجة علي رضا الهاشمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة زوجة الدكتور علي رضا الهاشمي، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر منشور على منصة «إكس»: «حمدان بن محمد، يرافقه مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد، يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة الدكتور علي رضا الهاشمي، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي».