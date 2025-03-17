"بلدية أبوظبي" تساهم في زراعة 1000 شتلة في غابة المفرق

ابوظبي - سيف اليزيد - ساهمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وبمشاركة العديد من المتطوعين في الحملة الزراعية التي استهدفت زراعة 1000 شتلة متنوعة في غابة المفرق - طريق دبي المفرق.

واستهدفت المبادرة توسيع الرقعة الخضراء، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتوفير بيئة آمنة لإسعاد، ورفاهية المجتمع، وتعزيز المظهر الجمالي والعام، ورفع كفاءة أصول البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الخارجية لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة، والتحفيز على الزراعة لدى كافة أفراد المجتمع.