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الامارات | تحديد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية

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  • الامارات | تحديد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية لهذا العام، حيث تقرر أن تبدأ اعتباراً من 1 ولغاية 3 شوال 1446هـــ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال، وفي حال أتم شهر رمضان المبارك (30) يوماً، يكون يوم (30) رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر المبينة أعلاه.

جاء تعميم الهيئة الموجه لكافة الوزارات والجهات الاتحادية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2024 بشأن العطلات الرسمية في الدولة.

وبهذه المناسبة هنأت الهيئة حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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