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الامارات | توقعات بسقوط أمطار وانخفاض في «الحرارة» اليوم

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية وشمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها بين 10 و25 وقد تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول في الساعة 15:04، والمد الثاني في الساعة 03:08، والجزر الأول في الساعة 08:50، والجزر الثاني في الساعة 20:49. أما في بحر عُمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 11:57، والمد الثاني في الساعة 23:15، والجزر الأول في الساعة 17:22، والجزر الثاني في الساعة 05:50.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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